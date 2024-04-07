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Усик розповів, що Володимир Кличко допомагає йому підготуватися до бою з Ф'юрі

7 квітня 2024 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик розповів, що Володимир Кличко допомагає йому підготуватися до бою з Ф'юрі
Кличко та Усик. Фото: Twitter/bionicleap77
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик розповів, що колишній чемпіон світу Володимир Кличко допомагає йому у підготовці до бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Додамо, що раніше один з братів Кличко зустрічався з британцем.

Коментарі Усика з цього приводу з’явилися на Seconds Out, передає Новини.LIVE.

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"Так, ми спілкуємося з Володимиром. Володимир дає мені поради, але зараз це секрет", — сказав Усик.

Український реванш

Нагадаємо, що Володимир Кличко у 2015 році поступився Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Бій Усика з Ф'юрі запланований на 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Олександр Усик
Володимир Кличко
бокс
Бій Усик — Ф'юрі

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