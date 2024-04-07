Усик розповів, що Володимир Кличко допомагає йому підготуватися до бою з Ф'юрі

Кличко та Усик. Фото: Twitter/bionicleap77

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик розповів, що колишній чемпіон світу Володимир Кличко допомагає йому у підготовці до бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Додамо, що раніше один з братів Кличко зустрічався з британцем.

Коментарі Усика з цього приводу з’явилися на Seconds Out, передає Новини.LIVE.

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"Так, ми спілкуємося з Володимиром. Володимир дає мені поради, але зараз це секрет", — сказав Усик.

Український реванш

Нагадаємо, що Володимир Кличко у 2015 році поступився Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Oleksandr Usyk reveals he is a Man on a Mission! Just like Mike Tyson prepared for years to avenge Muhammad Ali’s devastating defeat by Larry Holmes, Usyk has been training since the amateurs to avenge Wladimir Klitschko’s devastating defeats by Anthony Joshua and then Tyson… pic.twitter.com/PIogKx17op — Jim Yang (@bionicleap77) March 6, 2024

Бій Усика з Ф'юрі запланований на 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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