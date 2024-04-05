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Усик простил Джошуа — за что британцу пришлось извиняться

5 апреля 2024 23:12
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Агабекян Карен
редактор
Усик простил Джошуа — за что британцу пришлось извиняться
Энтони Джошуа кланяется Александру Усику. Фото: Mark Robinson Photography/Matchroom
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил поведение Энтони Джошуа после второго боя. Тогда британец после поражения отличился неадекватным поведением.

По словам Усика в интервью YouTube-каналу Seconds Out, он оставил ту историю позади.

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Усик простил Джошуа

После случившегося Джошуа публично извинился перед Усиком. К тому же Энтони попросил экс-чемпиона мира Владимира Кличко лично передать Александру его извинения.

Усика спросили о том, получил ли он извинения и принял ли их.

По словам Усика, он не держит зла на Энтони и даже простил его без извинений.

"Конечно, безусловно. У меня нет никаких обид на Джошуа, потому что я очень уважаю его. Он выдающийся человек, талантливый боксер, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Я думаю, что это были всего лишь эмоции. У меня остается только уважение к нему. Никаких проблем, Энтони. Хотел ли я получить извинения? – Нет-нет-нет. Я хороший", — сказал Усик.

Отметим, что если Усик в двух следующих поединках победит Тайсона Фьюри, то может провести третий поединок с Джошуа.

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Александр Усик
бокс
Энтони Джошуа
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