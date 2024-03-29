В андеркарте боя Усик — Фьюри сразится 40-летний россиянин и Опетая
Стали известны поединки, которые состоятся в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На разогреве хевивейта в ринг выйдут боксеры, такие как Джей Опетая, Франк Санчес и другие.
Кроме других, организаторы решили пригласить россиянина Сергея Ковалева, передает Новини.LIVE.
Стало известно, что в андеркарде пройдет бой Франка Санчеса и Агита Кабайела, а победитель, скорее всего, станет обязательным претендентом на титул WBC супертяжелого веса.
Свой бой в крузервейте за титул IBF проведет Джей Опетая, его соперником станет бывший оппонент Усика Майрис Бриедис.
The Ring Of Fire undercard is official 📋— IFL TV (@IFLTV) March 29, 2024
🥊 Jai Opetaia 🆚 Mairis Briedis
👑 IBF & Ring Magazine World Cruiserweight Titles
🥊 Joe Cordina 🆚 Anthony Cacace
👑 IBF World Super-Featherweight Title
🥊 Agit Kabayel 🆚 Frank Sanchez
🥊 Sergey Kovalev 🆚 Robin Safar
🥊 Mark… pic.twitter.com/hG3iF2E1xG
За титулы IBF и IBO во втором полулегком весе сразятся Джо Кордина и Энтони Какейс.
Россиянин будет биться перед украинцем
А вот что особенно поражает, так это приглашение 40-летнего россиянина Сергея Ковалева, который проведет бой с Робином Сафаром. Реакция Усика на то, что представитель страны-оккупанта выйдет на ринг перед украинцем, пока неизвестна.
О том, что россиянин будет драться в андеркарде, было известно еще в январе после заявления обозревателя Майка Коппинджера. Это первый бой для Ковалева с мая 2022 года и второй после того, как он был грубо нокаутирован Канело Альваресом. Известно также, что раньше у Усика и Ковалева были дружеские отношения.
До боя Усика и Фьюри 18 мая андеркард должен пополниться еще 1-2 боями.
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