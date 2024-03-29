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В андеркарте боя Усик — Фьюри сразится 40-летний россиянин и Опетая

29 марта 2024 21:37
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В андеркарте боя Усик — Фьюри сразится 40-летний россиянин и Опетая
Джей Опетая. Фото: Twitter/KingBullet_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стали известны поединки, которые состоятся в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На разогреве хевивейта в ринг выйдут боксеры, такие как Джей Опетая, Франк Санчес и другие.

Кроме других, организаторы решили пригласить россиянина Сергея Ковалева, передает Новини.LIVE.

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Стало известно, что в андеркарде пройдет бой Франка Санчеса и Агита Кабайела, а победитель, скорее всего, станет обязательным претендентом на титул WBC супертяжелого веса.

Свой бой в крузервейте за титул IBF проведет Джей Опетая, его соперником станет бывший оппонент Усика Майрис Бриедис.

За титулы IBF и IBO во втором полулегком весе сразятся Джо Кордина и Энтони Какейс.

Россиянин будет биться перед украинцем

А вот что особенно поражает, так это приглашение 40-летнего россиянина Сергея Ковалева, который проведет бой с Робином Сафаром. Реакция Усика на то, что представитель страны-оккупанта выйдет на ринг перед украинцем, пока неизвестна.

О том, что россиянин будет драться в андеркарде, было известно еще в январе после заявления обозревателя Майка Коппинджера. Это первый бой для Ковалева с мая 2022 года и второй после того, как он был грубо нокаутирован Канело Альваресом. Известно также, что раньше у Усика и Ковалева были дружеские отношения.

До боя Усика и Фьюри 18 мая андеркард должен пополниться еще 1-2 боями.

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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