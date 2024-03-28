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Беллью пояснив, чим Усик сильніше за Ф’юрі

28 березня 2024 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Беллью пояснив, чим Усик сильніше за Ф’юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Twitter/SportWorldNews3
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Британський важковаговик Тоні Беллью висловився щодо поєдинку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика та чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. За словами відомого боксера, українець має перевагу в техніці та швидкості.

Про це написали  Boxing Social, передає Новини.LIVE

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"На технічному рівні Тайсон Ф'юрі завжди зазнавав труднощів із меншими бійцями, які добре рухаються, і жахливий у протистоянні контр-ударам. Якщо ви відходите і добре обороняєтеся проти Ф'юрі, він губиться. Повний новачок у боксі Френсіс Нганну, коли відступав, у Тайсона Ф'юрі виникали проблеми. Він довів до істерики чемпіона світу. Це безумство. Дехто навіть думав, що Френсіс переміг", — наводить слова Тоні.

Беллью вірить в Усика

Також Беллью розповів, що Усик зробив те, чого раніше не було у надважкій вазі. Він об’єднав цілий дивізіон.

"Це буде захоплююче, хоча, думаю, дивитися буде не дуже приємно, але Олександр Усик доб'ється перемоги. Я сподіваюся, що його не пограбують, бо якщо він здобуде перемогу рішенням, я вважаю, що це буде найбільша серія серед усіх бійців, яких бачив. Він воював з кожним чемпіоном на чужій території та об'єднав дивізіон. Він робив це у крузервейті. Він прийшов на територію чемпіона у надважкій вазі та переміг його на його території", — додав експерт.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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