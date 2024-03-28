Беллью объяснил, чем Усик сильнее Фьюри

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Twitter/SportWorldNews3

Британский тяжеловес Тони Беллью высказался по поводу поединка обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. По словам известного боксера, у украинца преимущество в технике и скорости.

Об этом написали Boxing Social, передает Новини.LIVE.

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"На техническом уровне Тайсон Фьюри всегда испытывал трудности с меньшими бойцами, которые хорошо двигаются и ужасают в противостоянии контр-ударам. Если вы отходите и хорошо обороняетесь против Фьюри, он теряется. Полный новичок в боксе Фрэнсис Нганну, когда отступал, у Тайсона Фьюри возникали проблемы. Он довел до истерики чемпиона мира. Это безумие. Некоторые даже думали, что Фрэнсис победил", — приводит слова Тони.

Беллью верит в Усика

Также Белль рассказал, что Усик сделал то, чего раньше не было в сверхтяжелом весе. Он объединил целый дивизион.

"Это будет увлекательно, хотя, думаю, смотреть будет не очень приятно, но Александр Усик добьется победы. Я надеюсь, что его не ограбят, потому что если он одержит победу решением, я считаю, что это будет самая большая серия среди всех бойцов, которых видел. Он воевал с каждым чемпионом на чужой территории и объединил дивизион. Он делал это в крузервейте. Он пришел на территорию чемпиона в сверхтяжелом весе и победил его на его территории", — добавил эксперт.

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