Бережи око — Ф’юрі повернувся до спарингів перед боєм з Усиком

Тайсон Ф’юрі зі своєю командою. Фото: instagram.com/tysonfury

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до поєдинку з володарем титулів WBA, WBO, IBF Олександром Усиком. Бій відбудеться 18 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ф'юрі навіть почав проводити перші спаринги після того фатального, коли йому розсікли брову і бій довелося перенести на три місяці. Відео опублікував спаринг-партнер Тайсона Кевін Лерена.

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Лерена, який раніше був чемпіоном першого важкого дивізіону, в тренувальному таборі імітує манеру ведення бою Усика.

"Робота з чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Якість бездоганна, а можливість розвиватися і рости в такій обстановці безцінна. Не можу дочекатися, щоб побачити, як Тайсон продемонструє свою перевагу 18 травня", — написав Лерена.

Усик та Ф'юрі підписали контракт на два бої один з одним. Після першого незалежно від результату відбудеться реванш.

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