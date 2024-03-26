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Береги глаз — Фьюри вернулся к спаррингам перед боем с Усиком

26 марта 2024 18:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Береги глаз — Фьюри вернулся к спаррингам перед боем с Усиком
Тайсон Фьюри со своей командой. Фото: instagram.com/tysonfury
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает готовиться к поединку с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком. Бой состоится 18 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фьюри даже начал проводить первые спарринги после того рокового, когда ему рассекли бровь и бой пришлось перенести на три месяца. Видео опубликовал спарринг-партнер Тайсона Кевин Лерена.

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Лерена, который ранее был чемпионом первого тяжелого дивизиона, в тренировочном лагере имитирует манеру ведения боя Усика.

"Работа с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Качество безупречно, а возможность развиваться и расти в такой обстановке бесценна. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как Тайсон продемонстрирует свое превосходство 18 мая", — написал Лерена.

Усик и Фьюри подписали контракт на два боя друг с другом. После первого, независимо от результата, состоится реванш.

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