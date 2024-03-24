Фьюри угрожает Усику, но едва двигается на ринге во время тренировок — появилось видео

Усик и Фьюри. Фото: скрин HBO

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику с очередными угрозами. Но при этом сам на тренировке он смотрится далеко не лучшим образом.

О чем говорил британец и как тренируется, вашему вниманию в материале Новини.LIVE.

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"Бэм-бэм-бэм делает пистолет Фьюри, так что беги, кролик, беги. С Джоном Фьюри работаем над силовыми ударами", — написал Фьюри, выложив видео по тренировке.

Но при этом на самом видео на тренировке он двигается очень медленно и наносит удары посредственно. Даже Майк Тайсон в свои 57 смотрится куда активнее.

Ностальгия по временам Кличко

Также "Цыганский король" снова вспомнил свой бой с Кличко, но, видимо, он забыл, что был тогда сам гораздо моложе чем сейчас.

"Вы помните последнего украинца, убивавшего всех британцев? Это Владимир Кличко. И никто не мог его избить. И они послали "Цыганского короля" на пушечное мясо. Они думали, что я буду пушечным мясом. Я был зеленым, с большим ртом, молодым боксером, и я ушел со всеми титулами.

I've not seen Tyson Fury look в этом виде shape since the Wladimir Klitschko fight.



Для первого времени в его управлении, он не может быть помещен в его оппонент по кромке. pic.twitter.com/Xx65zNhH9f — Fight Club 247 (@fightclub247) 19 марта, 2024

Если вы хотите увидеть лучшего, когда вы хотите увидеть босса в этом дивизионе, в этом спорте — отправьте меня! Мы выясним, кто из нас избран. У меня есть вера, что это я. Усик верит, что это он. Мы увидим, чья вера сильнее и крепче, ибо верующий больше всего и победит. И это факт!", — сказал в интервью Box Nation британец.

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