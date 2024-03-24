Ф'юрі погрожує Усику, але ледве рухається на ринзі під час тренувань — з'явилось відео
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика з черговими погрозами. Але при цьому сам на тренуванні він виглядає далеко не кращим чином.
Про що казав британець та як тренується, до вашої уваги в матеріалі Новини.LIVE.
Британець записав зухвале повідомлення для українця.
"Бем-бем-бем робить пістолет Ф'юрі, так що біжи, кролик, біжи. З Джоном Ф'юрі працюємо над силовими ударами", — написав Ф'юрі, виклавши відео з тренування.
Але при цьому на самому відео на тренуванні він рухається дуже повільно та наносить удари посередньо. Навіть Майк Тайсон у свої 57 виглядає куди активніше.
Ностальгія по часам Кличко
Також "Циганський король" знову згадав свій бій з Кличко, але мабуть він забув, що був тоді сам набагато молодше ніж зараз.
"Ви пам'ятаєте останнього українця, який вбивав усіх британців? Це Володимир Кличко. І ніхто не міг його побити. І вони послали "Циганського короля" на гарматне м'ясо. Вони думали, що я буду гарматним м'ясом. Я був зеленим, з великим ротом, молодим боксером, і я пішов з усіма титулами.
I’ve not seen Tyson Fury look in this type of shape since the Wladimir Klitschko fight.— Fight Club 247 (@fightclub247) March 19, 2024
For the first time in his career, he won’t be able to manipulate his opponent around the ring. pic.twitter.com/Xx65zNhH9f
Коли ви хочете побачити кращого, коли ви хочете побачити боса в цьому дивізіоні, у цьому спорті – надішліть мене! Ми з'ясуємо, хто з нас вибраний. Я маю віру, що це я. Усик має віру, що це він. Ми побачимо, чия віра сильніша і міцніша, бо той, хто вірить найбільше, той і переможе. І це факт!", — сказав в інтерв’ю Box Nation британець.
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