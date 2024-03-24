Ф'юрі погрожує Усику, але ледве рухається на ринзі під час тренувань — з'явилось відео

Усик та Ф`юрі. Фото: скрін HBO

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика з черговими погрозами. Але при цьому сам на тренуванні він виглядає далеко не кращим чином.

Про що казав британець та як тренується, до вашої уваги в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Британець записав зухвале повідомлення для українця.

"Бем-бем-бем робить пістолет Ф'юрі, так що біжи, кролик, біжи. З Джоном Ф'юрі працюємо над силовими ударами", — написав Ф'юрі, виклавши відео з тренування.

Але при цьому на самому відео на тренуванні він рухається дуже повільно та наносить удари посередньо. Навіть Майк Тайсон у свої 57 виглядає куди активніше.

Ностальгія по часам Кличко

Також "Циганський король" знову згадав свій бій з Кличко, але мабуть він забув, що був тоді сам набагато молодше ніж зараз.

"Ви пам'ятаєте останнього українця, який вбивав усіх британців? Це Володимир Кличко. І ніхто не міг його побити. І вони послали "Циганського короля" на гарматне м'ясо. Вони думали, що я буду гарматним м'ясом. Я був зеленим, з великим ротом, молодим боксером, і я пішов з усіма титулами.

I’ve not seen Tyson Fury look in this type of shape since the Wladimir Klitschko fight.



For the first time in his career, he won’t be able to manipulate his opponent around the ring. pic.twitter.com/Xx65zNhH9f — Fight Club 247 (@fightclub247) March 19, 2024

Коли ви хочете побачити кращого, коли ви хочете побачити боса в цьому дивізіоні, у цьому спорті – надішліть мене! Ми з'ясуємо, хто з нас вибраний. Я маю віру, що це я. Усик має віру, що це він. Ми побачимо, чия віра сильніша і міцніша, бо той, хто вірить найбільше, той і переможе. І це факт!", — сказав в інтерв’ю Box Nation британець.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.