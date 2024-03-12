Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам перед боем с Усиком

Тайсон Фьюри в своем особняке. Фото: instagram.com/tysonfury/

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою. Британец встретится с обладателем поясов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.

О возобновлении тренировок британец сообщил в Instagram.

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Бой состоится 17 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фьюри готовится к бою с Усиком

Тайсон показал, что впервые после полученного рассечения и переноса поединка он снова тренируется.

Поединок Усика и Фьюри уже дважды переносился. 18 февраля боксеры не смогли провести бой, поскольку "Цыганский король" за две недели до схватки получил глубокое рассечение над правым глазом.

Фьюри подходит к бою за титул абсолютного чемпиона с 34 победами, 24 досрочными и одной ничьей.

У Усика в профессиональной карьере 21 победа, 14 досрочных. У обоих боксеров нет поражений в карьере.

Усик и Фьюри подписали контракты на два поединка в Эр-Рияде. К первому бою украинец готовится в Испании. Тайсон тренируется в Британии и Саудовской Аравии.

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