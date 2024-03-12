Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам перед боем с Усиком
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою. Британец встретится с обладателем поясов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.
О возобновлении тренировок британец сообщил в Instagram.
Бой состоится 17 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Фьюри готовится к бою с Усиком
Тайсон показал, что впервые после полученного рассечения и переноса поединка он снова тренируется.
Поединок Усика и Фьюри уже дважды переносился. 18 февраля боксеры не смогли провести бой, поскольку "Цыганский король" за две недели до схватки получил глубокое рассечение над правым глазом.
Фьюри подходит к бою за титул абсолютного чемпиона с 34 победами, 24 досрочными и одной ничьей.
У Усика в профессиональной карьере 21 победа, 14 досрочных. У обоих боксеров нет поражений в карьере.
Усик и Фьюри подписали контракты на два поединка в Эр-Рияде. К первому бою украинец готовится в Испании. Тайсон тренируется в Британии и Саудовской Аравии.
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