Команда Джошуа попросила Фьюри победить Усика

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа. Фото: Twitter/AnthonyJoshua

Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, определился, за кого будет болеть в поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри за бесспорное чепионство. Интересно, что сам "Эй Джей" не единожды говорил, что будет болеть за украинца.

Своим мнение Хирн поделился в интерсью Boxing News.

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Британский промоутер присутствовал на поединке своего подопечного против Фрэнсиса Нганну, а затем после боя заявил, что Джошуа больше никто не сможет победить.

"Вы, безусловно, сейчас смотрите на лучшего супертяжа в мире. Когда "Эй Джей" в такой форме, нет человека, который мог бы его победить. Я говорил вам, что он вернется и снова станет чемпионом", — сказал Нганну.

Относительно боя Усик — Фьюри, Хирн отметил, что им выгоднее, чтобы победил Тайсон. Это позволит устроить огромный боксерский поединок, который принесет огромные деньги.

"Там есть Тайсон Фьюри. Пожалуйста, победи Александра Усика. После этого я вам обещаю, что вас ждет самое крупное событие в истории бокса, после которого Энтони Джошуа станет бесспорным чемпионом", — отметил Хирн.

Нежелание команды Джошуа драться с Усиком связано не только с деньгами. Украинец стилистически неудобен Энтони, и ранее он дважды побеждал британца.

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