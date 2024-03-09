Джошуа побил Нганну так как никто другой — видео нокаута в поединке
В Саудовской Аравии состоялся поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Несмотря на различные прогнозы, британский боксер легко выиграл.
Портал Новини.LIVE представляет видео нокаута в поединке Джошуа — Нганну.
The moment that @anthonyjoshua DESTROYED Francis Ngannou 🤯#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/ONl1rlhSlo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
Джошуа победил Нганну
Уже в первом раунде для Нганну прозвучал первый тревожный звоночек — Джошуа отправил его в нокдаун.
Во втором раунде Энтони сначала снова отправил Фрэнсиса в нокдаун правым боковым. Нганну поднялся на ноги, но Джошуа своим первым ударом отправил его в страшный нокаут
Отметим, что Нганну впервые за время выступлений в ММА и боксе побывал в нокдауне и нокауте.
На кону прошедшего поединка был не только большие чеки для боксеров. Также большую роли играло обещание организаторов провести поединок между победителями этого боя и схватки между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство.
Для Джошуа появилась возможность либо подраться за очень большой чек с Фьюри, либо провести третий бой с Усиком, которому он ранее дважды проигрывал.
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