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Джошуа побив Нганну так, як ніхто інший — відео нокауту в поєдинку

9 березня 2024 08:26
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа побив Нганну так, як ніхто інший — відео нокауту в поєдинку
Бій Нганну — Джошуа. Фото: DAZN Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії відбувся поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. Попри різноманітні прогнози, британський боксер легко виграв.

Портал Новини.LIVE представляє відео нокауту в поєдинку Джошуа — Нганну.

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Вже в першому раунді для Нганну пролунав перший тривожний дзвінок — Джошуа відправив його в нокдаун.

У другому раунді Ентоні спочатку знову відправив Френсіса в нокдаун правим бічним. Нганну підвівся на ноги, але Джошуа своїм першим ударом відправив його у страшний нокаут.

Зазначимо, що Нганну вперше за час виступів у ММА та боксі побував у нокдауні та нокауті.

На кону поєдинку були не тільки великі чеки для боксерів. Також велику роль відігравала обіцянка організаторів провести поєдинок між переможцями цього бою та сутички між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство.

Для Джошуа з'явилася можливість або побитися за дуже великий чек із Ф'юрі, або провести третій бій з Усиком, якому він раніше двічі програвав.

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відео
Ентоні Джошуа
Френсіс Нганну
нокаут
яскравий нокаут
Джошуа — Нганну

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