Джошуа побив Нганну так, як ніхто інший — відео нокауту в поєдинку

Бій Нганну — Джошуа. Фото: DAZN Boxing

У Саудівській Аравії відбувся поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. Попри різноманітні прогнози, британський боксер легко виграв.

Портал Новини.LIVE представляє відео нокауту в поєдинку Джошуа — Нганну.

Читайте також:

Джошуа переміг Нганну

Вже в першому раунді для Нганну пролунав перший тривожний дзвінок — Джошуа відправив його в нокдаун.

У другому раунді Ентоні спочатку знову відправив Френсіса в нокдаун правим бічним. Нганну підвівся на ноги, але Джошуа своїм першим ударом відправив його у страшний нокаут.

Зазначимо, що Нганну вперше за час виступів у ММА та боксі побував у нокдауні та нокауті.

На кону поєдинку були не тільки великі чеки для боксерів. Також велику роль відігравала обіцянка організаторів провести поєдинок між переможцями цього бою та сутички між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство.

Для Джошуа з'явилася можливість або побитися за дуже великий чек із Ф'юрі, або провести третій бій з Усиком, якому він раніше двічі програвав.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.