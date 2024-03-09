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Команда Джошуа попросила Ф'юрі перемогти Усика

9 березня 2024 21:42
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Агабекян Карен
редактор
Команда Джошуа попросила Ф'юрі перемогти Усика
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа. Фото: Twitter/AnthonyJoshua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Едді Хірн, промоутер британця Ентоні Джошуа, визначився, за кого вболіватиме в поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за безперечне чемпіонство. Цікаво, що сам "Ей Джей" не раз казав, що вболіватиме за українця.

Свою думку Хірн поділився в інтерв'ю Boxing News.

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Британський промоутер був присутній на поєдинку свого підопічного проти Френсіса Нганну, а після бою заявив, що Джошуа більше ніхто не зможе перемогти.

"Ви, безумовно, зараз диветеся на кращого супертяжа у світі. Коли "Ей Джей" у такій формі, немає людини, яка б могла його перемогти. Я казав вам, що вона повернеться і знову стане чемпіоном", — сказав Нганну.

Щодо бою Усик — Ф'юрі, Хірн зазначив, що їм вигідніше, щоб переміг Тайсон. Це дозволить влаштувати величезний боксерський поєдинок, який принесе величезні гроші.

"Там є Тайсон Ф'юрі. Будь ласка, переможи Олександра Усика. Після цього я вам обіцяю, що на вас чекає найбільша подія в історії боксу, після якої Ентоні Джошуа стане безперечним чемпіоном", — зазначив Хірн.

Небажання команди Джошуа битися з Усиком пов'язане не лише з грошима. Українець стилістично незручний Ентоні, і раніше він двічі перемагав британця.

Нагадаємо, "Реал" готовий виставити Луніна на трансфер.

Джошуа після перемоги над Нганну заявив, що хоче битися з переможцем пари Усик — Ф’юрі.

Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг.

Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти з "Челсі" — відома причина.

Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Едді Хірн

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