Команда Джошуа попросила Ф'юрі перемогти Усика

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа. Фото: Twitter/AnthonyJoshua

Едді Хірн, промоутер британця Ентоні Джошуа, визначився, за кого вболіватиме в поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за безперечне чемпіонство. Цікаво, що сам "Ей Джей" не раз казав, що вболіватиме за українця.

Свою думку Хірн поділився в інтерв'ю Boxing News.

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Британський промоутер був присутній на поєдинку свого підопічного проти Френсіса Нганну, а після бою заявив, що Джошуа більше ніхто не зможе перемогти.

"Ви, безумовно, зараз диветеся на кращого супертяжа у світі. Коли "Ей Джей" у такій формі, немає людини, яка б могла його перемогти. Я казав вам, що вона повернеться і знову стане чемпіоном", — сказав Нганну.

Щодо бою Усик — Ф'юрі, Хірн зазначив, що їм вигідніше, щоб переміг Тайсон. Це дозволить влаштувати величезний боксерський поєдинок, який принесе величезні гроші.

"Там є Тайсон Ф'юрі. Будь ласка, переможи Олександра Усика. Після цього я вам обіцяю, що на вас чекає найбільша подія в історії боксу, після якої Ентоні Джошуа стане безперечним чемпіоном", — зазначив Хірн.

Небажання команди Джошуа битися з Усиком пов'язане не лише з грошима. Українець стилістично незручний Ентоні, і раніше він двічі перемагав британця.

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