Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань перед боєм з Усиком

Тайсон Ф'юрі у своєму особняку. Фото: instagram.com/tysonfury/

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розпочав підготовку до наступного бою. Британець зустрінеться з власником поясів WBA, WBO, IBF Олександром Усиком.

Про відновлення тренувань британець повідомив у Instagram.

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Бій відбудеться 17 травня у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ф'юрі готується до бою з Усиком

Тайсон показав, що вперше після отримання розсічення та перенесення поєдинку він знову тренується.

Поєдинок Усика та Ф'юрі вже двічі переносився. 18 лютого боксери не змогли провести бій, оскільки "Циганський король" за два тижні до бою отримав глибоке розсічення над правим оком.

Ф'юрі підходить до бою за титул абсолютного чемпіона з 34 перемогами, 24 достроковими та однією нічиєю.

В Усика в професійній кар'єрі 21 перемога, 14 дострокових. Обидва боксери не мають поразок у кар'єрі.

Усик та Ф'юрі підписали контракти на два поєдинки в Ер-Ріяді. До першого бою українець готується в Іспанії. Тайсон тренується у Британії та Саудівській Аравії.

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