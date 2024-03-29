В андеркарті бою Усик — Ф'юрі битиметься 40-річний росіянин та Опетая

Джей Опетая. Фото: Twitter/KingBullet_

Стали відомі поєдинки, які відбудуться в андеркарді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. На розігріві хевівейту у ринг вийдуть такі боксери, як Джей Опетая, Франк Санчес та інші.

Крім інших організатори вирішили запросити росіянина Сергія Ковальова, передає Новини.LIVE.

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Стало відомо, що в андеркарді пройде бій Франка Санчеса та Агіта Кабайєла, а переможець, швидше за все, стане обов'язковим претендентом на титул WBC суперважкої ваги.

Свій бій у крузервейті за титул IBF проведе Джей Опетая, його суперником стане колишній опонент Усика Майріс Брієдіс.

The Ring Of Fire undercard is official 📋



🥊 Jai Opetaia 🆚 Mairis Briedis

👑 IBF & Ring Magazine World Cruiserweight Titles



🥊 Joe Cordina 🆚 Anthony Cacace

👑 IBF World Super-Featherweight Title



🥊 Agit Kabayel 🆚 Frank Sanchez



🥊 Sergey Kovalev 🆚 Robin Safar



🥊 Mark… pic.twitter.com/hG3iF2E1xG — IFL TV (@IFLTV) March 29, 2024

За титули IBF та IBO у другій напівлегкій вазі змагатимуться Джо Кордіна та Ентоні Какейс.

Росіянин битиметься перед українцем

А от, що особливо вражає, так це запрошення 40-річного росіянина Сергія Ковальова, який проведе бій з Робіном Сафаром. Реакція Усика на те, що представник країни-окупанта вийде на ринг перед українцем наразі невідома.

Про те, що росіянин битиметься в андеркарді було відомо ще в січні після заяви оглядача Майка Коппінджера. Це перший бій для Ковальова з травня 2022 року і другий після того, як його було брутально нокаутовано Канело Альваресом. Відомо також, що раніше в Усика та Ковальова були дружні стосунки.

До бою Усика і Ф'юрі 18 травня андеркард повинен поповнитися ще 1-2 боями.

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