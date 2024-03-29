В андеркарті бою Усик — Ф'юрі битиметься 40-річний росіянин та Опетая
Стали відомі поєдинки, які відбудуться в андеркарді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. На розігріві хевівейту у ринг вийдуть такі боксери, як Джей Опетая, Франк Санчес та інші.
Крім інших організатори вирішили запросити росіянина Сергія Ковальова, передає Новини.LIVE.
Стало відомо, що в андеркарді пройде бій Франка Санчеса та Агіта Кабайєла, а переможець, швидше за все, стане обов'язковим претендентом на титул WBC суперважкої ваги.
Свій бій у крузервейті за титул IBF проведе Джей Опетая, його суперником стане колишній опонент Усика Майріс Брієдіс.
The Ring Of Fire undercard is official 📋— IFL TV (@IFLTV) March 29, 2024
🥊 Jai Opetaia 🆚 Mairis Briedis
👑 IBF & Ring Magazine World Cruiserweight Titles
🥊 Joe Cordina 🆚 Anthony Cacace
👑 IBF World Super-Featherweight Title
🥊 Agit Kabayel 🆚 Frank Sanchez
🥊 Sergey Kovalev 🆚 Robin Safar
🥊 Mark… pic.twitter.com/hG3iF2E1xG
За титули IBF та IBO у другій напівлегкій вазі змагатимуться Джо Кордіна та Ентоні Какейс.
Росіянин битиметься перед українцем
А от, що особливо вражає, так це запрошення 40-річного росіянина Сергія Ковальова, який проведе бій з Робіном Сафаром. Реакція Усика на те, що представник країни-окупанта вийде на ринг перед українцем наразі невідома.
Про те, що росіянин битиметься в андеркарді було відомо ще в січні після заяви оглядача Майка Коппінджера. Це перший бій для Ковальова з травня 2022 року і другий після того, як його було брутально нокаутовано Канело Альваресом. Відомо також, що раніше в Усика та Ковальова були дружні стосунки.
До бою Усика і Ф'юрі 18 травня андеркард повинен поповнитися ще 1-2 боями.
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