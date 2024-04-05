Усик пробачив Джошуа — за що британцю довелося вибачатися
Чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик згадав поведінку Ентоні Джошуа після другого бою. Тоді британець після поразки відзначився неадекватною поведінкою.
За словами Усика в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out, він залишив ту історію позаду.
Після оголошення результату Ентоні викинув титули за межі рингу і виступив із емоційною промовою.
Усик пробачив Джошуа
Після того, що сталося, Джошуа публічно вибачився перед Усиком. До того ж Ентоні попросив ексчемпіон світу Володимира Кличка особисто передати Олександру його вибачення.
В Усика запитали про те, чи він отримав вибачення й чи прийняв їх.
За словами Усика, він не тримає зла на Ентоні і навіть вибачив його до його вибачень.
"Звичайно, безумовно. У мене немає жодних образ на Джошуа, тому що я дуже поважаю його. Він видатний чоловік, талановитий боксер, олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу. Я думаю, що це були лише емоції. У мене залишається лише повага до нього. Ніяких проблем, Ентоні. Чи хотів я отримати вибачення? — Ні ні ні. Я добрий", — сказав Усик.
Зазначимо, якщо Усик у двох наступних поєдинках переможе Тайсона Ф'юрі, то може провести третій поєдинок з Джошуа.
Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.
Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.
У "Шахтарі" новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу.
Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК.
Супряга розповів, в який клуб перейде з "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!