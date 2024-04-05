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Усик пробачив Джошуа — за що британцю довелося вибачатися

5 квітня 2024 23:12
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Агабекян Карен
редактор
Усик пробачив Джошуа — за що британцю довелося вибачатися
Ентоні Джошуа кланяється Олександру Усику. Фото: Mark Robinson Photography/Matchroom
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик згадав поведінку Ентоні Джошуа після другого бою. Тоді британець після поразки відзначився неадекватною поведінкою.

За словами Усика в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out, він залишив ту історію позаду.

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Усик пробачив Джошуа

Після того, що сталося, Джошуа публічно вибачився перед Усиком. До того ж Ентоні попросив ексчемпіон світу Володимира Кличка особисто передати Олександру його вибачення.

В Усика запитали про те, чи він отримав вибачення й чи прийняв їх.

За словами Усика, він не тримає зла на Ентоні і навіть вибачив його до його вибачень. 

"Звичайно, безумовно. У мене немає жодних образ на Джошуа, тому що я дуже поважаю його. Він видатний чоловік, талановитий боксер, олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу. Я думаю, що це були лише емоції. У мене залишається лише повага до нього. Ніяких проблем, Ентоні. Чи хотів я отримати вибачення? — Ні ні ні. Я добрий", — сказав Усик.

Зазначимо, якщо Усик у двох наступних поєдинках переможе Тайсона Ф'юрі, то може провести третій поєдинок з Джошуа.

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Олександр Усик
бокс
Ентоні Джошуа
професійний бокс
українські боксери

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