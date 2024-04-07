Усик рассказал, что Владимир Кличко помогает ему подготовиться к бою с Фьюри

Кличко и Усик. Фото: Twitter/bionicleap77

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что бывший чемпион мира Владимир Кличко помогает ему в подготовке к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Ранее один из братьев Кличко встречался с британцем.

Комментарии Усика на этот счет появились на Seconds Out, передает Новини.LIVE.

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Украинец отметил, что получает советы от легендарного соотечественника, но отказался раскрывать перед поединком, какие именно.

"Да, мы общаемся с Владимиром. Владимир дает мне советы, но сейчас это секрет", — сказал Усик.

Украинский реванш

Напомним, что Владимир Кличко в 2015 году уступил Тайсону Фьюри единогласное решение судей.

Oleksandr Usyk reveals he is a Man on a Mission! Жизнь как Mike Tyson готова для лет к Авенге Muhammad Ali's devastating defeat по Larry Holmes, Usyk был been training since the amateurs к Avenge Wladimir Klitschko's devastating defeats по Anthony Joshua and then Tyson… pic7 — Jim Yang (@bionicleap77) 6 марта 2024

Бой Усика с Фьюри намечен на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

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