У РФ заблокували сайт благодійного фонду Усика через донати від росіян

Олександр Усик. Фото: Reuters

Окупанти з Російської Федерації вчергове продемонстрували свою безпорадність. Цього разу країна-терорист була вимушена заблокувати сайт благодійного фонда славетного українського чемпіона Олександра Усика.

Відбулось це через величезну кількість донатів від росіян, які не підтримують "кривавий режим", передає Новини.LIVE.

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Сайт usykfoundation.org було заблоковано на території РФ 10 квітня. На ньому активно проводиться збір донатів для ЗСУ та тероборони. Відповідно таке рішення окупантів стало реакцією на неймовірну підтримку звичайних росіян українських військових.

Нагадаємо, 37-річний Усик є уродженцем Сімферополя та приніс збірній України золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні. З 2014 року Крим був анексований Російською Федерацією.

Ukraine’s heavyweight champion of the world Oleksandr Usyk with a powerful message to Vladimir Putin and the people of Russia: “Stop attacking us. Stop this war.”#Ukraine pic.twitter.com/UyQGNiumvr — Israel Updates (@WW3updated) February 26, 2022

Зараз Усик є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, а вже 18 травня може відібрати й пояси Тайсона Ф’юрі та стати абсолютним чемпіоном.

Усик незабаром битиметься у Києві

Український боксер постійно підтримує Сили оборони України та неодноразово був на передовій, записував відео із захисниками ЗСУ та заявив, що планує провести бій в Києві після перемоги над Росією.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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