Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Стартовала продажа билетов на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Сколько стоят билеты и где их приобрести — в материале Новини.LIVE.

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С первого взгляда попасть на самое ожидаемое сражение года может каждый желающий. Цена за билет на самые дешевые места составляет всего 70 саудовских риалов, что эквивалентно 728 гривен и находится в категории G5 Yellow и G5 Green

Самые дорогие билеты будут стоить гораздо больше, а именно 1500 риалов, что составляет примерно 15 тысяч 600 гривен. Это категория Diamond Y и Diamond G.

Категории билетов на платформе Webook.com

Билеты уже доступны на платформе Webook.com. Kingdom Arena вмещает 26 тысяч мест.

Реванш будет в конце года

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен пройти 18 мая. Сначала он должен был пройти в феврале этого года, но противостояние пришлось перенести из-за рассечения, полученного "цыганским королем".

Следует также сказать, что независимо от результата этого поединка между боксерами должен пройти реванш, дату которого определят позже.

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