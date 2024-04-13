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Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена

13 апреля 2024 08:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стартовала продажа билетов на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Сколько стоят билеты и где их приобрести — в материале Новини.LIVE.

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С первого взгляда попасть на самое ожидаемое сражение года может каждый желающий. Цена за билет на самые дешевые места составляет всего 70 саудовских риалов, что эквивалентно 728 гривен и находится в категории G5 Yellow и G5 Green

Самые дорогие билеты будут стоить гораздо больше, а именно 1500 риалов, что составляет примерно 15 тысяч 600 гривен. Это категория Diamond Y и Diamond G.

усик
Категории билетов на платформе Webook.com

Билеты уже доступны на платформе Webook.com. Kingdom Arena вмещает 26 тысяч мест.

Реванш будет в конце года

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен пройти 18 мая. Сначала он должен был пройти в феврале этого года, но противостояние пришлось перенести из-за рассечения, полученного "цыганским королем".

Следует также сказать, что независимо от результата этого поединка между боксерами должен пройти реванш, дату которого определят позже.

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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