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Забарний піде з Борнмута — на українця претендують три клуби

15 квітня 2024 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний піде з Борнмута — на українця претендують три клуби
Ілля Забарний у матчі АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний цього сезону став одним із найкращих футболістів англійської Прем'єр-ліги. Вже влітку він може перейти до іншої команди.

У послугах Забарного зацікавлені клуби із провідних чемпіонатів Європи, повідомляє Daily Mail.

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Ілля Забарний перейшов у "Борнмут" із київського "Динамо" у січні 2023 року. Він декілька місяців відновлювався після травми, але у сезоні 2023/2024 грає без замін. І головний тренер команди, і вболівальники задоволені виступом захисника, якого давно звернули увагу в інших клубах.

Ілля Забарний
Ілля Забарний відібрав м'яч у суперника. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куди може перейти Забарний

Експерти відзначають серйозний прогрес у грі українського футболіста. Уболівальники "Борнмута" вже присвятили Іллі персональну чант (пісня з кількох рядків, популярна традиція на англійських стадіонах — Ред.). Однак цей сезон може стати для Забарного останнім у складі "вишень".

У послугах українця зацікавлені англійський "Ліверпуль", французький "Марсель", мюнхенська "Баварія", мадридський "Атлетіко" та інші команди. Вже найближчими місяцями "Борнмут" отримає офіційні запити щодо свого захисника. Потенційні покупці серйозно налаштовані щодо цього трансферу.

У сезоні 2023/2024 Забарний за "Борнмут" 32 матчі в АПЛ, забив один гол і отримав чотири жовті картки. "Вишні" посідають 13 місце у турнірній таблиці. У наступному турі команда українця зіграє на виїзді проти "Астон Вілли".

Нагадаємо, Лунін відповів на пропозицію "Баварії".

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