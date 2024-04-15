Мудрик купив собі дорогий автомобіль.
Український футболіст Михайло Мудрик поки ще не зміг стати гравцем стартового складу лондонського "Челсі". При цьому він уже купив собі автомобіль для Англії.
23-річний український футболіст опублікував фото свого нового автомобіля у Instagram.
На чому їздить Мудрик
Українець у соцмережах опублікував фото елітного кросовера Audi SQ8.
Новий автомобіль Мудрика розганяється до 100 кілометрів за годину за 4,1 секунди. При цьому максимально вичавити з нього можна до 250 км на годину.
Цей автомобіль має чотирилітровий двигун з витратою 12 літрів бензину на 100 кілометрів.
В Україні офіційний дилер починає продають цей автомобіль від 3 777 886 грн залежно від комплектації.
Зазначимо, що Мудрик у 33 матчах у складі "Челсі" в поточному сезоні забив шість м'ячів і зробив два асисти.
У поточному сезоні АПЛ "Челсі" посідає у турнірній таблиці АПЛ дев'яте місце, маючи в активі 44 очки. Від зони єврокубків команда відстає лише на шість очок. При цьому "сині" мають два матчі в запасі перед "Манчестер Юнайтед", який йде сьомим.
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