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Почеттіно впевнений, що Мудрик прогресує недостатніми темпами

13 квітня 2024 11:20
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Агабекян Карен
редактор
Почеттіно впевнений, що Мудрик прогресує недостатніми темпами
Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

У лондонському "Челсі" оцінили вплив на команду українського вінгера Михайла Мудрика. Отримані результати їх засмутили.

Головний тренер клубу Мауріссіо Почеттіно розчарований Мудриком, повідомив портал Give me Sport.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрік у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Amel Emric

Що в "Челсі" думають про Мудрика

За інформацією джерел, тренерський штаб та керівництво клубу бачать, що Мудрик не має великого впливу на ігрові процеси.

З цієї причини в клубі готові наступного літа купити нового лівого вінгера. При цьому Мудрика нема у списку на продаж.

Головний тренер та його помічники також зазначили, що Михайло прогресує недостатньо швидко. Ідентична з Мудриком ситуація у ветерана Рахіма Стерлінга.

Зазначимо, що Мудрик у 33 матчах у складі "Челсі" в поточному сезоні забив шість м'ячів і зробив двох асистів.

У поточному сезоні АПЛ "Челсі" посідає у турнірній таблиці АПЛ дев'яте місце, маючи в активі 44 очки. Від зони єврокубків команда відстає лише на чотири бали. При цьому "сині" мають два матчі у запасі перед "Вест Гемом", який іде сьомим.

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Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно
українські легіонери (футбол)

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