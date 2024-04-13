Почеттіно впевнений, що Мудрик прогресує недостатніми темпами

Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

У лондонському "Челсі" оцінили вплив на команду українського вінгера Михайла Мудрика. Отримані результати їх засмутили.

Головний тренер клубу Мауріссіо Почеттіно розчарований Мудриком, повідомив портал Give me Sport.

Читайте також:

Михайло Мудрік у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Amel Emric

Що в "Челсі" думають про Мудрика

За інформацією джерел, тренерський штаб та керівництво клубу бачать, що Мудрик не має великого впливу на ігрові процеси.

З цієї причини в клубі готові наступного літа купити нового лівого вінгера. При цьому Мудрика нема у списку на продаж.

Головний тренер та його помічники також зазначили, що Михайло прогресує недостатньо швидко. Ідентична з Мудриком ситуація у ветерана Рахіма Стерлінга.

Зазначимо, що Мудрик у 33 матчах у складі "Челсі" в поточному сезоні забив шість м'ячів і зробив двох асистів.

У поточному сезоні АПЛ "Челсі" посідає у турнірній таблиці АПЛ дев'яте місце, маючи в активі 44 очки. Від зони єврокубків команда відстає лише на чотири бали. При цьому "сині" мають два матчі у запасі перед "Вест Гемом", який іде сьомим.

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України.

Андрій Лунін піде з "Реала" та замінить легендарного воротаря в одному з найкращих клубів у світі.

Продаж квитків Усик — Ф'юрі стартувала — яка ціна.

Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав.