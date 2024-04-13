Почеттіно впевнений, що Мудрик прогресує недостатніми темпами
У лондонському "Челсі" оцінили вплив на команду українського вінгера Михайла Мудрика. Отримані результати їх засмутили.
Головний тренер клубу Мауріссіо Почеттіно розчарований Мудриком, повідомив портал Give me Sport.
Що в "Челсі" думають про Мудрика
За інформацією джерел, тренерський штаб та керівництво клубу бачать, що Мудрик не має великого впливу на ігрові процеси.
З цієї причини в клубі готові наступного літа купити нового лівого вінгера. При цьому Мудрика нема у списку на продаж.
Головний тренер та його помічники також зазначили, що Михайло прогресує недостатньо швидко. Ідентична з Мудриком ситуація у ветерана Рахіма Стерлінга.
Зазначимо, що Мудрик у 33 матчах у складі "Челсі" в поточному сезоні забив шість м'ячів і зробив двох асистів.
У поточному сезоні АПЛ "Челсі" посідає у турнірній таблиці АПЛ дев'яте місце, маючи в активі 44 очки. Від зони єврокубків команда відстає лише на чотири бали. При цьому "сині" мають два матчі у запасі перед "Вест Гемом", який іде сьомим.
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