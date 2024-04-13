У Челсі є великий список гравців, яких хочуть позбутися — відомо хто в ньому
Лондонський "Челсі" готує великий розпродаж футболістів. Відбудеться він у літнє трансферне вікно.
На цю мить у списку 13 гравців, повідомив портал Football London.
Від кого позбудеться "Челсі"
Не опинилося у списку українського вінгера Михайла Мудрика, щодо якого постійно ширяться чутки про його трансфер.
У списку непотрібних гравців опинилися конкурент Андрія Луніна в "Реалі" Кепа Аррісабалага, віковий лідер команди Тіаго Сілва, партнер Мудрика з лівого флангу Марк Кукурелья, центральні нападник Ромелу Лукаку та Армандо Броя.
Очікувано у списку є Маланг Сарр, Трево Чалоба, Ян Матсен, Льюїс Холл та Хакім Зієш. Ці гравці взагалі не мають шансів заграти в "Челсі"
Несподіваним було побачити у списку Конора Галлахера. Центральний півзахисник має довіру від головного тренера Мауріссіо Почеттіно і є одним із основних гравців.
У поточному сезоні АПЛ "Челсі" посідає у турнірній таблиці АПЛ дев'яте місце, маючи в активі 44 очки. Від зони єврокубків команда відстає лише на чотири бали. При цьому "сині" мають два матчі у запасі перед "Вест Гемом", який іде сьомим.
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