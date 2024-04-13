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В Челси есть большой список игроков, от которых хотят избавиться — известно кто в нем

13 апреля 2024 08:45
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Агабекян Карен
редактор
В Челси есть большой список игроков, от которых хотят избавиться — известно кто в нем
Украинский вингер Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Molly Darlington
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Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" готовит большую распродажу футболистов. Состоится она в летнее трансферное окно.

На текущий момент в списке 13 игроков, сообщил портал Football London.

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Конор Галлахер покинет "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington

От кого избавится в "Челси"

Не оказалось в списке украинского вингера Михаила Мудрика, о котором постоянно циркулируют слухи об его уходе.

В списке не нужных игроков оказались конкурент Андрея Лунина в "Реале" Кепа Аррисабалага, возрастной лидер команды Тиаго Силва, партнер Мудрика по левому флангу Марк Кукурелья, центральные нападающий Ромелу Лукаку и Армандо Броя.

Ожидаемо в списке оказались Маланг Сарр, Трево Чалоба, Ян Матчен, Льюис Холл и Хаким Зиеш. У этих игроков вообще нет шансов заиграть в "Челси"

Неожиданным было увидеть в списке Конора Галлахера. Центральный полузащитник имеет доверие от главного тренера Мауриссио Почеттино и является одним из основных игроков.

В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, имея в активе 44 очка. От зоны еврокубков команда отстает всего на четыре балла. При этом "синие" имеют два матча в запасе перед "Вест Хэмом", который идет седьмым.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

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