Почеттино уверен, что Мудрик прогрессирует недостаточными темпами

Украинский вингер Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

В лондонском "Челси" оценили влияние на команду украинского вингера Михаила Мудрика. Полученные результаты их расстроили.

Главный тренер клуба Мауриссио Почеттино разочарован Мудриком, сообщил портал Give me Sport.

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Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Amel Emric

Что в "Челси" думают о Мудрике

По информации источников, тренерский штаб и руководство клуба видят, что Мудрик не оказывает большого влияния на игровые процессы.

По этой причине в клубе готовы предстоящим летом купить нового левого вингера. При этом Мудрика нет в списке на продажу.

Главный тренер и его помощники также отметили, что Михаил прогрессирует недостаточно быстро.

Идентичная с Мудриком ситуация у ветерана Рахима Стерлинга.

Отметим, что Мудрик в 33 матчах в составе "Челси" в текущем сезоне забил шесть мячей и сделал два ассиста.

В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, имея в активе 44 очка. От зоны еврокубков команда отстает всего на четыре балла. При этом "синие" имеют два матча в запасе перед "Вест Хэмом", который идет седьмым.

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