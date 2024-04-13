Почеттино уверен, что Мудрик прогрессирует недостаточными темпами
В лондонском "Челси" оценили влияние на команду украинского вингера Михаила Мудрика. Полученные результаты их расстроили.
Главный тренер клуба Мауриссио Почеттино разочарован Мудриком, сообщил портал Give me Sport.
Что в "Челси" думают о Мудрике
По информации источников, тренерский штаб и руководство клуба видят, что Мудрик не оказывает большого влияния на игровые процессы.
По этой причине в клубе готовы предстоящим летом купить нового левого вингера. При этом Мудрика нет в списке на продажу.
Главный тренер и его помощники также отметили, что Михаил прогрессирует недостаточно быстро.
Идентичная с Мудриком ситуация у ветерана Рахима Стерлинга.
Отметим, что Мудрик в 33 матчах в составе "Челси" в текущем сезоне забил шесть мячей и сделал два ассиста.
В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, имея в активе 44 очка. От зоны еврокубков команда отстает всего на четыре балла. При этом "синие" имеют два матча в запасе перед "Вест Хэмом", который идет седьмым.
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