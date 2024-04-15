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Мудрик купил себе дорогой автомобиль — фото

15 апреля 2024 06:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик купил себе дорогой автомобиль — фото
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский футболист Михаил Мудрик пока не смог стать игроком стартового состава лондонского "Челси". При этом он уже прикупил себе автомобиль для Англии.

23-летний украинский футболист опубликовал фото своего нового автомобиля в Instagram.

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Audi SQ8 Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/mmudryk10

На чем ездит Мудрик

Украинец в соцсетях опубликовал фото элитного кроссовера Audi SQ8.

Новый автомобиль Мудрика разгоняется до 100 киллометров в час за 4,1 секунды. При этом максимально выжать из него можно до 250 км в час.

У этого автомобиля четырехлитровый двигатель с расходом 12 литров бензина на 100 километров.

В Украине официальный дилер начинает продавать этот автомобиль от 3 777 886 грн в зависимости от комплектации.

Отметим, что Мудрик в 33 матчах в составе "Челси" в текущем сезоне забил шесть мячей и сделал два ассиста.

В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, имея в активе 44 очка. От зоны еврокубков команда отстает всего на шесть очков. При этом у "синих" два матча в запасе перед "Манчестер Юнайтед", который идет седьмым.

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футбол
Михаил Мудрик
Челси
автомобиль
Audi

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