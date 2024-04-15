Мудрик купил себе дорогой автомобиль — фото
Украинский футболист Михаил Мудрик пока не смог стать игроком стартового состава лондонского "Челси". При этом он уже прикупил себе автомобиль для Англии.
23-летний украинский футболист опубликовал фото своего нового автомобиля в Instagram.
На чем ездит Мудрик
Украинец в соцсетях опубликовал фото элитного кроссовера Audi SQ8.
Новый автомобиль Мудрика разгоняется до 100 киллометров в час за 4,1 секунды. При этом максимально выжать из него можно до 250 км в час.
У этого автомобиля четырехлитровый двигатель с расходом 12 литров бензина на 100 километров.
В Украине официальный дилер начинает продавать этот автомобиль от 3 777 886 грн в зависимости от комплектации.
Отметим, что Мудрик в 33 матчах в составе "Челси" в текущем сезоне забил шесть мячей и сделал два ассиста.
В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, имея в активе 44 очка. От зоны еврокубков команда отстает всего на шесть очков. При этом у "синих" два матча в запасе перед "Манчестер Юнайтед", который идет седьмым.
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