Українська спортсменка Катерина Шинкаренко загинула на війні
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинула спортсменка з Краматорська Катерина Шинкаренко. До війни захисниця займалась велоспортом.
Трагічну новину повідомили в Острозькій міській раді, передає Новини.LIVE.
"Приносимо щирі співчуття рідним, друзям та знайомим загиблої Героїні. Вона назавжди залишиться в нашій пам’яті справжньою, мужньою та хороброю захисницею", — йдеться у дописі міськради.
Чемпіонка та справжня патріотка
Друзі та знайомі діляться у соцмережах світлинами Катерини. Її пам’ятатимуть як чемпіонку, справжню патріотку та хоробру захисницю.
"Нас спіткав великий біль і втрата, на Щиті додому повернулася наша велоподруга Катруся. Родині зараз дуже важко, тому прошу вас всіх долучитися до допомоги", — написала у спільноті ВелоСхід у Facebook Оксана Субботина.
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