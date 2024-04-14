Українська спортсменка Катерина Шинкаренко загинула на війні

Катерина Шинкаренко. Фото: Facebook/Андрій Зуяков

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинула спортсменка з Краматорська Катерина Шинкаренко. До війни захисниця займалась велоспортом.

Трагічну новину повідомили в Острозькій міській раді, передає Новини.LIVE.

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"Приносимо щирі співчуття рідним, друзям та знайомим загиблої Героїні. Вона назавжди залишиться в нашій пам’яті справжньою, мужньою та хороброю захисницею", — йдеться у дописі міськради.

Чемпіонка та справжня патріотка

Друзі та знайомі діляться у соцмережах світлинами Катерини. Її пам’ятатимуть як чемпіонку, справжню патріотку та хоробру захисницю.

"Нас спіткав великий біль і втрата, на Щиті додому повернулася наша велоподруга Катруся. Родині зараз дуже важко, тому прошу вас всіх долучитися до допомоги", — написала у спільноті ВелоСхід у Facebook Оксана Субботина.

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