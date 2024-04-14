Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла спортсменка из Краматорска Екатерина Шинкаренко. До войны защитница занималась велоспортом.
Трагическую новость сообщили в Острожском городском совете, передает Новини.LIVE.
"Приносим искренние соболезнования родным, друзьям и знакомым погибшей Героини. Она навсегда останется в нашей памяти настоящей, мужественной и храброй защитницей", — говорится в сообщении горсовета.
Чемпионка и настоящая патриотка
Друзья и знакомые делятся в соцсетях фотографиями Екатерины. Ее будут помнить как чемпионку, настоящую патриотку и храбрую защитницу.
"Нас постигла большая боль и потеря, на Щите домой вернулась наша велоподруга Катя. Семье сейчас очень тяжело, поэтому прошу вас всех присоединиться к помощи", — написала в сообществе ВелоВосток в Facebook Оксана Субботина.
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