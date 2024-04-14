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Украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон

14 апреля 2024 18:22
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Агабекян Карен
редактор
Украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон
Украинская школьница Яна Степаненко. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

13 апреля в США прошел популярный Бостонский марафон. В этом году его участником стала 12-летняя украинка Яна Степаненко, которая бежала с благотворительной целью.

Об участии украинки сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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У девочки, потерявшей части ног 8 апреля 2022 года после ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске, было несколько целей в Бостоне.

Во-первых, посол Центра UNBROKEN хотела показать несгибаемость Украины и украинцев. Во-вторых, она собирает средства на беговой протез для украинского военнослужащего Александра Рясного, также мечтающего бегать.

Степаненко смогла пробежать дистанцию в 5 км.

"Нет ничего невозможного! Несокрушимая Яна Степаненко пробежала свой первый Бостонский марафон. Это 5 километров, которыми Яна еще раз доказала, что никогда нельзя сдаваться. Наша гордость!" — написал Садовый.

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США
благотворительность
бег
марафон
Яна Степаненко

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