Украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон

Украинская школьница Яна Степаненко. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

13 апреля в США прошел популярный Бостонский марафон. В этом году его участником стала 12-летняя украинка Яна Степаненко, которая бежала с благотворительной целью.

Об участии украинки сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Героизм 12-летней Степаненко

У девочки, потерявшей части ног 8 апреля 2022 года после ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске, было несколько целей в Бостоне.

Во-первых, посол Центра UNBROKEN хотела показать несгибаемость Украины и украинцев. Во-вторых, она собирает средства на беговой протез для украинского военнослужащего Александра Рясного, также мечтающего бегать.

Степаненко смогла пробежать дистанцию в 5 км.

"Нет ничего невозможного! Несокрушимая Яна Степаненко пробежала свой первый Бостонский марафон. Это 5 километров, которыми Яна еще раз доказала, что никогда нельзя сдаваться. Наша гордость!" — написал Садовый.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.