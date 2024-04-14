Украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон
13 апреля в США прошел популярный Бостонский марафон. В этом году его участником стала 12-летняя украинка Яна Степаненко, которая бежала с благотворительной целью.
Об участии украинки сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Героизм 12-летней Степаненко
У девочки, потерявшей части ног 8 апреля 2022 года после ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске, было несколько целей в Бостоне.
Во-первых, посол Центра UNBROKEN хотела показать несгибаемость Украины и украинцев. Во-вторых, она собирает средства на беговой протез для украинского военнослужащего Александра Рясного, также мечтающего бегать.
Степаненко смогла пробежать дистанцию в 5 км.
"Нет ничего невозможного! Несокрушимая Яна Степаненко пробежала свой первый Бостонский марафон. Это 5 километров, которыми Яна еще раз доказала, что никогда нельзя сдаваться. Наша гордость!" — написал Садовый.
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