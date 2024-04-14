Українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон
13 квітня у США пройшов популярний Бостонський марафон. Цього року його учасником стала 12-річна українка Яна Степаненко, яка бігла з благодійною метою.
Про участь українки повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Героїзм 12-річної Степаненко
У дівчинки, яка втратила частини ніг 8 квітня 2022 року після ракетного удару російської армії по залізничному вокзалу в Краматорську, було декілька цілей в Бостоні.
По-перше, амбасадорка Центру UNBROKEN хотіла показати незламність України та українців. По-друге, вона збирає кошти на біговий протез для українського військовослужбовця Олександра Рясного, який також мріє бігати.
Степаненко змогла пробігти дистанцію в 5 кілометрів.
"Немає нічого неможливого! Незламна Яна Степаненко пробігла свій перший Бостонський марафон. Це 5 кілометрів, якими Яна вкотре довела, що ніколи не можна здаватися. Наша гордість!" — написав Садовий.
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