Українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон

Українська школярка Яна Степаненко. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

13 квітня у США пройшов популярний Бостонський марафон. Цього року його учасником стала 12-річна українка Яна Степаненко, яка бігла з благодійною метою.

Про участь українки повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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У дівчинки, яка втратила частини ніг 8 квітня 2022 року після ракетного удару російської армії по залізничному вокзалу в Краматорську, було декілька цілей в Бостоні.

По-перше, амбасадорка Центру UNBROKEN хотіла показати незламність України та українців. По-друге, вона збирає кошти на біговий протез для українського військовослужбовця Олександра Рясного, який також мріє бігати.

Степаненко змогла пробігти дистанцію в 5 кілометрів.

"Немає нічого неможливого! Незламна Яна Степаненко пробігла свій перший Бостонський марафон. Це 5 кілометрів, якими Яна вкотре довела, що ніколи не можна здаватися. Наша гордість!" — написав Садовий.

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