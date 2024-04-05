На Бостонському марафоні побіжить 12-річна українка — через Росію вона втратила ноги

Яна Степаненко побіжить Бостонський марафон. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

На Бостонському марафоні у квітні пробіжить 12-річна українка Яна Степаненко. Для дівчини метою забігу буде благодійність.

До того ж вона продемонструє свою силу духу, оскільки бігтиме на протезах, повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

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Степаненко — це приклад боротьби

Українка втратила обидві ноги після російського ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, Донецької області.

13 квітня в Бостоні Степаненко побіжить заради благодійної мети. Вона збирає кошти на спортивний протез для пораненого військового Олександра Рясного із Запоріжжя.

"Олександр Рясний служить з 2011-го — це, до речі, рік, коли народилася Яна. Сам він із Запоріжжя. Був в АТО, потім в ООС, далі — повномасштабна війна. Боронив рідний Запорізький напрямок, коли торік у вересні поряд з ним розірвався снаряд. Втратив праву ногу. Нині опановує звичайний протез, планує повертатися на службу і мріє бігати", — йдеться в повідомленні.

Степаненко впродовж двох місяців готується до марафону, тренуючись чотири рази на тиждень з професійними тренерами.

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