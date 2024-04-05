На Бостонском марафоне побежит 12-летняя украинка — из-за России она лишилась ног
На Бостонском марафоне в апреле пробежит 12-летняя украинка Яна Степаненко. Для девушки целью забега будет благотворительность.
К тому же, она продемонстрирует свою силу духа, поскольку будет бежать на протезах, сообщило Первое медицинское объединение Львова.
Степаненко — это пример борьбы
Украинка потеряла обе ноги после российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, Донецкой области.
13 апреля в Бостоне Степаненко побежит ради благотворительной цели. Она собирает средства на спортивный протез для раненого военного Александра Рясного из Запорожья.
"Александр Рясный служит с 2011-го — это, кстати, год, когда родилась Яна. Сам он из Запорожья. Был в АТО, затем в ООС, дальше — полномасштабная война. Защищал родное Запорожское направление, когда в сентябре прошлого года рядом с ним разорвался снаряд. Потерял правую ногу. Сейчас владеет обычным протезом, планирует возвращаться на службу и мечтает бегать", — говорится в сообщении.
Степаненко в течение двух месяцев готовится к марафону, тренируясь четырежды в неделю с профессиональными тренерами.
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