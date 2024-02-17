Погиб мировой рекордсмен в марафоне Киптум

Келвин Киптум во время подготовки к турниру. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В Кении попрощались с мировым рекордсменом в марафоне Келвином Киптумом. Несколько дней назад он погиб в результате автомобильно аварии.

Легендарный спортсмен не справился с управлением своим транспортным средством, сообщает Mirror.

Еще 11 февраля Келвин Киптум вместе со своим тренером и еще одним другом направлялся в Каптагат, где находится база кенийских легкоатлетов. В сумерках 24-летний спортсмен слетел с дороги, в результате чего его автомобиль врезался в отбойник, а потом и в дерево. Все люди, которые находились в машине, погибли на месте в результате полученных травм.

Автомобиль Киптума после ДТП. Фото: скриншот YouTube

Реакция на смерть Киптума

Мировой рекордсмен и одним из самых быстрых легкоатлетов мира, который был признан лучшим спортсменом 2023 года, похоронен у себя на родине в Кении. В стране был объявлен траур, а соболезнования продолжают поступать со всего мира.

Келвин Киптум с флагом Кении. Фото: Reuters/Patrick Gorski

Келвин Киптум в октябре 2023 года обновил мировой рекорд в марафоне, который стал для кенийца третьим в карьере. Он улучшил время на 34 секунды. В общей сложности результат Киптума в Чикаго составил два часа 35 секунд.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.