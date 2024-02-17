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Погиб мировой рекордсмен в марафоне Киптум

17 февраля 2024 12:56
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Погиб мировой рекордсмен в марафоне Киптум
Келвин Киптум во время подготовки к турниру. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Кении попрощались с мировым рекордсменом в марафоне Келвином Киптумом. Несколько дней назад он погиб в результате автомобильно аварии.

Легендарный спортсмен не справился с управлением своим транспортным средством, сообщает Mirror

Еще 11 февраля Келвин Киптум вместе со своим тренером и еще одним другом направлялся в Каптагат, где находится база кенийских легкоатлетов. В сумерках 24-летний спортсмен слетел с дороги, в результате чего его автомобиль врезался в отбойник, а потом и в дерево. Все люди, которые находились в машине, погибли на месте в результате полученных травм. 

ДТП у Кении
Автомобиль Киптума после ДТП. Фото: скриншот YouTube

Реакция на смерть Киптума 

Мировой рекордсмен и одним из самых быстрых легкоатлетов мира, который был признан лучшим спортсменом 2023 года, похоронен у себя на родине в Кении. В стране был объявлен траур, а соболезнования продолжают поступать со всего мира. 

Келвин Киптум
Келвин Киптум с флагом Кении. Фото: Reuters/Patrick Gorski

Келвин Киптум в октябре 2023 года обновил мировой рекорд в марафоне, который стал для кенийца третьим в карьере. Он улучшил время на 34 секунды. В общей сложности результат Киптума в Чикаго составил два часа 35 секунд. 

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

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"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.

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Келвин Киптум
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