Загинув світовий рекордсмен у марафоні Кіптум

Келвін Кіптум під час підготовки до турніру. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У Кенії попрощалися зі світовим рекордсменом у марафоні Келвіном Кіптумом. Декілька днів тому він загинув внаслідок автомобільної аварії.

Легендарний спортсмен не впорався з керуванням своїм транспортним засобом, повідомляє Mirror.

Ще 11 лютого Келвін Кіптум разом зі своїм тренером та ще одним другом прямував до Каптагату, де знаходиться база кенійських легкоатлетів. У сутінках 24-річний спортсмен злетів з дороги, внаслідок чого його автомобіль врізався у відбійник, а потім і в дерево. Усі люди, які перебували у машині, загинули на місці внаслідок отриманих травм.

Автомобіль Кіптума після ДТП. Фото: скриншот YouTube

Реакція на смерть Кіптума

Світовий рекордсмен і один із найшвидших легкоатлетів світу, який був визнаний найкращим спортсменом 2023 року, похований у себе на батьківщині в Кенії. У країні було оголошено жалобу, а співчуття продовжують надходити з усього світу.

Келвін Кіптум з прапор Кенії. Фото: Reuters/Patrick Gorski

Келвін Кіптум у жовтні 2023 року оновив світовий рекорд у марафоні, який став для кенійця третім у кар'єрі. Він покращив час на 34 секунди. Загалом результат Кіптуму в Чикаго становив дві години 35 секунд.

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