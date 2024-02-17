Загинув світовий рекордсмен у марафоні Кіптум
У Кенії попрощалися зі світовим рекордсменом у марафоні Келвіном Кіптумом. Декілька днів тому він загинув внаслідок автомобільної аварії.
Легендарний спортсмен не впорався з керуванням своїм транспортним засобом, повідомляє Mirror.
Ще 11 лютого Келвін Кіптум разом зі своїм тренером та ще одним другом прямував до Каптагату, де знаходиться база кенійських легкоатлетів. У сутінках 24-річний спортсмен злетів з дороги, внаслідок чого його автомобіль врізався у відбійник, а потім і в дерево. Усі люди, які перебували у машині, загинули на місці внаслідок отриманих травм.
Реакція на смерть Кіптума
Світовий рекордсмен і один із найшвидших легкоатлетів світу, який був визнаний найкращим спортсменом 2023 року, похований у себе на батьківщині в Кенії. У країні було оголошено жалобу, а співчуття продовжують надходити з усього світу.
Келвін Кіптум у жовтні 2023 року оновив світовий рекорд у марафоні, який став для кенійця третім у кар'єрі. Він покращив час на 34 секунди. Загалом результат Кіптуму в Чикаго становив дві години 35 секунд.
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