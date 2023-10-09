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Кіптум став найшвидшим марафонцем світу: перевершив усіх спортсменів

9 жовтня 2023 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кіптум став найшвидшим марафонцем світу: перевершив усіх спортсменів
Келвін Кіптум святкує перемогу. Фото: Reuters/Patrick Gorski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Усього дві години та одна хвилина знадобилися кенійському спортсмену Келвіну Кіптуму для нового світового рекорду в бігу на марафонську дистанцію.

Кіптум встановив це досягнення під час забігу на турнірі в Чикаго, повідомляє офіційний обліковий запис змагання.

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Келвін Кіптум виявився першим легкоатлетом в історії, якому знадобилося понад двох годин для того, щоб подолати марафонську дистанцію. Точний фінальний час 23-річного кенійського бігуна становив 2:00:35.

Келвін Кіптум
Келвін Кіптум на фініші в Чикаго. Фото: Reuters/Jamie Sabau

Чим примітний рекорд Кіптума

Ніхто в історії бігу на марафонську дистанцію не міг фінішувати швидше, ніж за дві години. Восени 2022 року дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге зумів встановити рекорд у Берліні. Для цього йому знадобилося 2:01:09.

Під час марафону в Чикаго Келвін Кіптум дав фору за три хвилини найближчому переслідувачу. Торішній чемпіон Бенсон Кіпруто завершив забіг на другому місці. Третім став Башир Абді із Бельгії.

Келвін Кіптум послідовно покращує свої результати на марафонських забігах. Він уже кілька років працює над тим, щоб скорочувати час на цій дистанції. У Чикаго кенієць довів, що його праці не пройшли даремно.

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