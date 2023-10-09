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Киптум стал самым быстрым марафонцем в мире: превзошел всех спортсменов

9 октября 2023 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киптум стал самым быстрым марафонцем в мире: превзошел всех спортсменов
Келвин Киптум празднует победу. Фото: Reuters/Patrick Gorski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Всего два часа и одна минута понадобились кенийскому спортсмену Келвину Киптуму для нового мирового рекорда в беге на марафонскую дистанцию

Киптум установил это достижение во время забега на турнире в Чикаго, сообщает официальный аккаунт соревнования. 

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Келвин Киптум оказался первым легкоатлетом в истории, которому понадобилось немногим более двух часов для того, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию. Точное финальное время 23-летнего кенийского бегуна составило 2:00:35. 

Келвин Киптум
Келвин Киптум на финише в Чикаго. Фото: Reuters/Jamie Sabau

Чем примечателен рекорд Киптума 

Никто в истории бега на марафонскую дистанцию не мог финишировать быстрее, чем за два часа. Осенью 2022 года двухкратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге сумел установить рекорд в Берлине. Для этого ему понадобилось 2:01:09. 

Во время марафона в Чикаго Келвин Киптум дал фору в три минуты ближайшему преследователю. Прошлогодний чемпион Бенсон Кипруто завершил забег на втором месте. Третьим стал Башир Абди из Бельгии. 

Келвин Киптум последовательно улучшает собственные результаты на марафонских забегах. Он уже несколько лет работает над тем, чтобы сокращать время на этой дистанции. В Чикаго кениец доказал, что его труды не прошли напрасно. 

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