Киптум стал самым быстрым марафонцем в мире: превзошел всех спортсменов

Келвин Киптум празднует победу. Фото: Reuters/Patrick Gorski

Всего два часа и одна минута понадобились кенийскому спортсмену Келвину Киптуму для нового мирового рекорда в беге на марафонскую дистанцию.

Киптум установил это достижение во время забега на турнире в Чикаго, сообщает официальный аккаунт соревнования.

Читайте также:

Келвин Киптум оказался первым легкоатлетом в истории, которому понадобилось немногим более двух часов для того, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию. Точное финальное время 23-летнего кенийского бегуна составило 2:00:35.

Келвин Киптум на финише в Чикаго. Фото: Reuters/Jamie Sabau

Чем примечателен рекорд Киптума

Никто в истории бега на марафонскую дистанцию не мог финишировать быстрее, чем за два часа. Осенью 2022 года двухкратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге сумел установить рекорд в Берлине. Для этого ему понадобилось 2:01:09.

Во время марафона в Чикаго Келвин Киптум дал фору в три минуты ближайшему преследователю. Прошлогодний чемпион Бенсон Кипруто завершил забег на втором месте. Третьим стал Башир Абди из Бельгии.

Келвин Киптум последовательно улучшает собственные результаты на марафонских забегах. Он уже несколько лет работает над тем, чтобы сокращать время на этой дистанции. В Чикаго кениец доказал, что его труды не прошли напрасно.

Напомним, Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно.

Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку.

Цыганков поддержал Израиль, несмотря на угрозы в адрес Зинченко.

Шевченко удалил сообщение в поддержку Израиля.

Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит.

Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал".