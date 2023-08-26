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Всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за погибших Героев Украины" прошел в Одессе

26 августа 2023 14:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за погибших Героев Украины" прошел в Одессе
Финиширует Военная академия. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Военные, полицейские и спасатели приняли участие во Всеукраинском забеге по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за погибших Героев Украины".

Важное спортивно-патриотическое мероприятие посетил спортивный журналист Новини.LIVE.

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Мероприятие прошло в Парке Шевченко, старт был возле стадиона "Черноморец". В забеге на 2 километра приняли участие более 100 участников из разных силовых структур Сил Обороны: Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, ГСЧС, Военной академии, Военно-морского лицея, различных спортивных школ города и других.

"Я бегу, чтобы воздать честь погибшим Героям, почтить их подвиг. В такой день я вспоминаю своего друга, отдавшего жизнь за Украину. Это важно всегда помнить украинских Героев, ценить их вклад и идти вместе к Победе!", — сказала участница забега Виктория из 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

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На старт вышло более 100 участников. Фото: Дмитрий Богомолов

Чиновники тоже бегут

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальница Департамента молодежи, спорта и туризма Одесской ОВА Валентина Кольчак и начальник городского спортивного управления Руслан Пуздрач, который также непосредственно участвовал в забеге.

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Руслан Пуздрач. Фото: Дмитрий Богомолов

"Любая мера спортивной направленности демонстрирует массам, врагу в том числе что мы сильны, мы сплочены. в таких мероприятиях сплачивается сталь побед, возможность приобщить военных. Примером собственным показать, что они готовы к любым вызовам судьбы", — сказал Руслан Пуздрач.

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11 бригада им. М. Грушевского. Фото: Дмитрий Богомолов

Добавим, что гвардейцы взяли с собой на запад служебную собаку Майю из кинологической службы, с которой могли сфотографироваться все желающие.

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