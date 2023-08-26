Всеукраїнський забіг "Шаную воїнів, біжу за загиблих Героїв України" пройшов в Одесі

Фінішує Військова академія. Фото: Дмитро Богомолов

Військові, поліцейські та рятувальники взяли участь у Всеукраїнському забігу з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за загиблих Героїв України".

Важливий спортивно-патріотичний захід відвідав спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Захід відбувся в Парку Шевченка, старт був біля стадіону "Чорноморець". У забігу на 2 кілометри участь взяли понад 100 учасників з різних силових структур Сил Оборони: Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, Військової академії, Військово-морського ліцею, різних спортивних шкіл міста та інших.

"Я біжу, щоб віддати пошану загиблим Героям, вшанувати їх подвиг. В такий день я згадую свого друга, який віддав життя за Україну. Це важливо завжди пам’ятати українських Героїв, цінувати їх внесок та йти разом до Перемоги!", – сказала учасниця забігу Вікторія з 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

На старт вийшло понад 100 учасників. Фото: Дмитро Богомолов

Чиновники теж біжать

В урочистій церемонії відкриття участь взяли начальниця Департаменту молоді, спорту та туризму Одеської ОВА Валентина Кольчак та начальник міського спортивного управління Руслан Пуздрач, який також безпосередньо брав участь у забігу.

Руслан Пуздрач. Фото: Дмитро Богомолов

"Будь-який захід спортивної спрямованості демонструє масам, ворогу в тому числі що ми сильні, ми згуртовані. в таких заходах гуртується сталь перемог, можливість долучити військових. Прикладом власним показати, що вони готові до будь-яких викликів долі", — сказав Руслан Пуздрач.

11 бригада ім. М. Грушевського. Фото: Дмитро Богомолов

Додамо, що гвардійці взяли з собою на захід службову собаку Майю з кінологічної служби, з якою могли сфотографуватися усі охочі.

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