На честь захисників острова Зміїний: в Одеській області відбулися змагання з веслування

Діти віддали пошану Героям України. Фото: Олександр Голубов

Понад рік тому Збройні сили України звільнили острів Зміїний від російських окупантів, але 33 захисники досі перебувають в полоні, й серед них є і випускник Вилківської ДЮСШ. На честь справжніх героїв в місті відбулися змагання на першість з веслування на байдарках і каное.

Подробиці про захід та місцеву школу, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Безмежно вдячні ЗСУ за наше мирне небо, за можливість виховувати, тренувати й готувати справжніх юних спортивних зірочок", — діляться місцеві тренери.

Змагання відбулися на веслувальній базі школи, понад 60 учнів взяли участь, вік спортсменів — від 7 до 15 років. Усі переможці й призери були нагороджені грамотами й призами. Спортивне свято за підтримкою батьків було продовжено солодким столом для спортсменів.

У змаганнях з веслування взяли участь понад 60 дітей. Фото: Олександр Голубов

"Один з наших славетних спортсменів перебуває у полоні з першого дня війни. Він захищав острів Зміїний. Він давно не виходив на зв’язок, але ми віримо, що з ним усе буде добре та він повернеться до своєї родини. Задля його безпеки поки що не можемо розголошувати його ім’я", — розповів багаторазовий чемпіон України, вихованець цієї школи та теж військовий Олександр Голубов.

Понад півтори тисячі чемпіонів України

Додамо, що Вилківська ДЮСШ заснована в 1991 році. Місцеві мешканці 9 разів підіймались на п'єдестали чемпіонатів Європи, 4 рази — на п'єдестали чемпіонатів Світу та більш ніж 1500 разів ставали переможцями та призерами на чемпіонатах та першостях України.

Діти та батьки Вилківської ДЮСШ. Фото: Олександр Голубов

16 місцевих спортсменів мають спортивний розряд майстрів спорту, 4 спортсмени — майстри спорту міжнародного класу та Заслужений майстер спорту. Два тренери мають звання заслужених тренерів України.

Наразі серед тренерів, які працюють з дітками, один з тренерів має звання чемпіона Світу та чемпіона Європи, а другий — двократного переможця Євро. У школі працює секція з веслування на байдарках та каное і дитячий футбол.

Нагадаємо, Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Роналду чекають у Європі: відомий клуб хоче повернути португальця.

Українець Олександр Усик розповів, чий стиль копіює у боксі.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву.