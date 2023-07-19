В честь защитников острова Змеиный: в Одесской области состоялись соревнования по гребле

Дети отдали уважение Героям Украины. Фото: Александр Голубов

Более года назад Вооруженные силы Украины освободили Змеиный остров от российских оккупантов, но 33 защитника до сих пор находятся в плену и среди них есть и выпускник Вилковской ДЮСШ. В честь настоящих героев в городе состоялись соревнования на первенство по гребле на байдарках и каноэ.

Подробности о мероприятии и местной школе в материале Новини.LIVE.

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Соревнования прошли на гребной базе школы, более 60 учащихся приняли участие, возраст спортсменов — от 7 до 15 лет. Все победители и призеры были награждены грамотами и призами. Спортивный праздник с поддержкой родителей был продолжен сладким столом для спортсменов.

В соревнованиях по гребле приняли участие более 60 детей. Фото: Александр Голубов

"Один из наших знаменитых спортсменов находится в плену с первого дня войны. Он защищал остров Змеиный. Он давно не выходил на связь. Мы верим, что с ним все будет хорошо и он вернется в свою семью. Ради его безопасности пока не можем разглашать его имя", — рассказал многократный чемпион Украины, воспитанник этой школы и тоже военный Александр Голубов.

Более полутора тысяч чемпионов Украины

Добавим, что Вилковская ДЮСШ основана в 1991 году. Местные жители 9 раз поднимались на пьедесталы чемпионатов Европы, 4 раза — на пьедесталы чемпионатов Мира, и более 1500 раз становились победителями и призерами на чемпионатах и первенствах Украины.

Дети и родители Вилковской ДЮСШ. Фото: Александр Голубов

16 местных спортсменов имеют спортивный разряд мастеров спорта, 4 спортсмена — мастера спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта. Два тренера имеют звание заслуженных тренеров Украины.

Среди тренеров, работающих с детьми, один из тренеров имеет звание чемпиона Мира и чемпиона Европы, а второй — двукратного победителя Евро. В школе работает секция по гребле на байдарках и каноэ и детский футбол.

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