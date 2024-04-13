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Лунін відповів на пропозицію Баварії

13 квітня 2024 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Лунін відповів на пропозицію Баварії
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін відповів на пропозицію мюнхенської "Баварії". У німецькому клубі його бачили у ролі змінника 38-річного Мануеля Нойєра.

Про відповідь Луніна, яка сподобається в Мадриді, повідомив портал DefensaCentral.

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За інформацією джерела, Лунін повідомив "Баварії", що має намір залишитися в "Реалі" і не планує переїжджати до Бундесліги.

Джерела розповіли, що Лунін у наступному сезоні хоче нав'язати конкуренцію бельгійському ветерану Тібо Куртуа. Цей варіант йому цікавіший, ніж бути змінником Нойєра.

У "Реалі" також зараз почали цінувати українського воротаря та готові дати йому шанс наступного сезону.

Попри відповідь Луніна, "Баварія" та інші клуби стежитимуть за футболістом доти, доки він не підпише новий контракт із "Реалом".

У поточному сезоні Лунін у 25 матчах пропустив 22 м'ячі та 11 ігор провів "на нуль".

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Реал Мадрид
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Андрій Лунін
Баварія
Мануель Ноєр
українські легіонери (футбол)

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