Лунин ответил на предложение Баварии
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ответил на предложение мюнхенской "Баварии". В немецком клубе его видели в роли сменщика 38-летнего Мануэля Нойера.
Об ответе Лунина, который понравится в Мадриде, сообщил портал DefensaCentral.
Где будет играть Лунин
По информации источника, Лунин сообщил "Баварии", что намерен остаться в "Реале" и не планирует переезжать в Бундеслигу.
Источники рассказали, что Лунин в следующем сезоне хочет навязать конкуренцию бельгийскому ветерану Тибо Куртуа. Этот вариант ему интереснее, чем быть сменщиком Нойера.
В "Реале" также сейчас начали ценить украинского вратаря и готовы дать ему шанс в следующем сезоне.
Несмотря на ответ Лунина, "Бавария" и другие клубы будут следить за футболистом до тех пор, пока он не подпишет новый контракт с "Реалом".
В текущем сезоне Лунин в 25 матчах пропустил 22 мяча и 11 игр провел "на ноль".
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