Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин ответил на предложение Баварии arrow

Лунин ответил на предложение Баварии

13 апреля 2024 13:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин ответил на предложение Баварии
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ответил на предложение мюнхенской "Баварии". В немецком клубе его видели в роли сменщика 38-летнего Мануэля Нойера.

Об ответе Лунина, который понравится в Мадриде, сообщил портал DefensaCentral.

Читайте также:

Где будет играть Лунин

По информации источника, Лунин сообщил "Баварии", что намерен остаться в "Реале" и не планирует переезжать в Бундеслигу.

Источники рассказали, что Лунин в следующем сезоне хочет навязать конкуренцию бельгийскому ветерану Тибо Куртуа. Этот вариант ему интереснее, чем быть сменщиком Нойера.

В "Реале" также сейчас начали ценить украинского вратаря и готовы дать ему шанс в следующем сезоне.

Несмотря на ответ Лунина, "Бавария" и другие клубы будут следить за футболистом до тех пор, пока он не подпишет новый контракт с "Реалом".

В текущем сезоне Лунин в 25 матчах пропустил 22 мяча и 11 игр провел "на ноль".

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин
Бавария
Мануэль Нойер
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый