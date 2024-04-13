Лунин ответил на предложение Баварии

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/realmadrid/

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ответил на предложение мюнхенской "Баварии". В немецком клубе его видели в роли сменщика 38-летнего Мануэля Нойера.

Об ответе Лунина, который понравится в Мадриде, сообщил портал DefensaCentral.

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По информации источника, Лунин сообщил "Баварии", что намерен остаться в "Реале" и не планирует переезжать в Бундеслигу.

Источники рассказали, что Лунин в следующем сезоне хочет навязать конкуренцию бельгийскому ветерану Тибо Куртуа. Этот вариант ему интереснее, чем быть сменщиком Нойера.

В "Реале" также сейчас начали ценить украинского вратаря и готовы дать ему шанс в следующем сезоне.

Несмотря на ответ Лунина, "Бавария" и другие клубы будут следить за футболистом до тех пор, пока он не подпишет новый контракт с "Реалом".

В текущем сезоне Лунин в 25 матчах пропустил 22 мяча и 11 игр провел "на ноль".

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