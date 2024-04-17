Довбик уйдет из Жироны в конце сезона — появился новый претендент на украинца

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в другой команде. В услугах одного из лучших бомбардиров Ла Лиги заинтересовался еще один известный клуб.

"Жирона" готова продать украинца и ждет предложения о трансфере игрока, сообщает Marca.

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Тренерский штаб "Жироны" уже знает, что каталонский клуб вряд ли сможет сохранить Артема Довбика на следующий сезон. Интерес к украинцу со стороны других команд увеличивается с каждым голом бомбардира. Появился еще один претендент на результативного футболиста.

Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Довбик

Английский "Манчестер Юнайтед" получил отказ от миланского "Интера" после запроса по трансферу Лаутаро Мартинеса. Вторым кандидатом в английскую команду является Артем Довбик. "Красные дьяволы" ищут мощного, результативного форварда и готовы заплатить за такого игрока большие деньги.

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028-го года. Каталонский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит за него как минимум 45 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Довбик сыграл за "Жирону" 29 матчей в Ла Лиге, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

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