Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик уйдет из Жироны в конце сезона — появился новый претендент на украинца arrow

Довбик уйдет из Жироны в конце сезона — появился новый претендент на украинца

17 апреля 2024 08:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик уйдет из Жироны в конце сезона — появился новый претендент на украинца
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в другой команде. В услугах одного из лучших бомбардиров Ла Лиги заинтересовался еще один известный клуб. 

"Жирона" готова продать украинца и ждет предложения о трансфере игрока, сообщает Marca

Читайте также:

Тренерский штаб "Жироны" уже знает, что каталонский клуб вряд ли сможет сохранить Артема Довбика на следующий сезон. Интерес к украинцу со стороны других команд увеличивается с каждым голом бомбардира. Появился еще один претендент на результативного футболиста. 

Артем Довбик
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Довбик 

Английский "Манчестер Юнайтед" получил отказ от миланского "Интера" после запроса по трансферу Лаутаро Мартинеса. Вторым кандидатом в английскую команду является Артем Довбик. "Красные дьяволы" ищут мощного, результативного форварда и готовы заплатить за такого игрока большие деньги. 

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028-го года. Каталонский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит за него как минимум 45 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Довбик сыграл за "Жирону" 29 матчей в Ла Лиге, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. 

Напомним, Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто