Довбик уйдет из Жироны в конце сезона — появился новый претендент на украинца
Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в другой команде. В услугах одного из лучших бомбардиров Ла Лиги заинтересовался еще один известный клуб.
"Жирона" готова продать украинца и ждет предложения о трансфере игрока, сообщает Marca.
Тренерский штаб "Жироны" уже знает, что каталонский клуб вряд ли сможет сохранить Артема Довбика на следующий сезон. Интерес к украинцу со стороны других команд увеличивается с каждым голом бомбардира. Появился еще один претендент на результативного футболиста.
Куда может перейти Довбик
Английский "Манчестер Юнайтед" получил отказ от миланского "Интера" после запроса по трансферу Лаутаро Мартинеса. Вторым кандидатом в английскую команду является Артем Довбик. "Красные дьяволы" ищут мощного, результативного форварда и готовы заплатить за такого игрока большие деньги.
Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028-го года. Каталонский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит за него как минимум 45 млн евро.
В сезоне 2023/2024 Довбик сыграл за "Жирону" 29 матчей в Ла Лиге, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
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