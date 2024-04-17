Довбик піде із Жирони наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця
Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон в іншій команді. У послугах одного з найкращих бомбардирів Ла-Ліги зацікавився ще один відомий клуб.
"Жирона" готова продати українця і чекає на пропозиції про трансфер гравця, повідомляє Marca.
Тренерський штаб "Жирони" вже знає, що каталонський клуб навряд чи зможе зберегти Артема Довбика наступного сезону. Інтерес до українця з боку інших команд зростає з кожним голом бомбардира. З’явився ще один претендент на результативного футболіста.
Куди може перейти Довбик
Англійський "Манчестер Юнайтед" отримав відмову від міланського "Інтера" після запиту на трансфер Лаутаро Мартінеса. Другим кандидатом до англійської команди є Артем Довбик. "Червоні дияволи" шукають потужного, результативного форварда та готові заплатити за такого гравця великі гроші.
Контракт Довбика з "Жироною" діє до літа 2028 року. Каталонський клуб готовий продати одного зі своїх лідерів, якщо отримає за нього щонайменше 45 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Довбик зіграв за "Жирону" 29 матчів у Ла-Лізі, забив 17 голів та зробив п'ять результативних передач.
Нагадаємо, Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.
Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.
"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.
Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.
Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.
Читайте Новини.LIVE!