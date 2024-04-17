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Довбик піде із Жирони наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця

17 квітня 2024 08:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик піде із Жирони наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон в іншій команді. У послугах одного з найкращих бомбардирів Ла-Ліги зацікавився ще один відомий клуб.

"Жирона" готова продати українця і чекає на пропозиції про трансфер гравця, повідомляє Marca.

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Тренерський штаб "Жирони" вже знає, що каталонський клуб навряд чи зможе зберегти Артема Довбика наступного сезону. Інтерес до українця з боку інших команд зростає з кожним голом бомбардира. З’явився ще один претендент на результативного футболіста.

Артем Довбик
Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Куди може перейти Довбик

Англійський "Манчестер Юнайтед" отримав відмову від міланського "Інтера" після запиту на трансфер Лаутаро Мартінеса. Другим кандидатом до англійської команди є Артем Довбик. "Червоні дияволи" шукають потужного, результативного форварда та готові заплатити за такого гравця великі гроші.

Контракт Довбика з "Жироною" діє до літа 2028 року. Каталонський клуб готовий продати одного зі своїх лідерів, якщо отримає за нього щонайменше 45 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Довбик зіграв за "Жирону" 29 матчів у Ла-Лізі, забив 17 голів та зробив п'ять результативних передач.

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спорт
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Артем Довбик
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