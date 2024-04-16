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Зінченка розкритикував легендарний воротар — у чому винен українець

16 квітня 2024 15:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченка розкритикував легендарний воротар — у чому винен українець
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній воротар лондонського "Арсеналу" Девід Сімен назвав помилки захисника збірної України Олександра Зінченка в останніх матчах "канонірів". Ветеран вважає, що футболіст лондонської команди грає не дисципліновано.

Сімен наголосив на тому, що Зінченко почав часто втрачати м'яч, повідомляє YouTube-канал Seaman Says.

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Лондонський "Арсенал" програв удома "Астон Віллі" (0:2) в англійській Прем'єр-лізі й втратив перше місце в турнірній таблиці. Шанси команди Мікеля Артети на чемпіонський титул знову знизилися, і це призвело до критики на адресу тренерського штабу та футболістів "канонірів".

Олександр Зінченко
Зінченко у боротьбі з Воткінсом. Фото: Reuters/David Klein

Зінченко в епіцентрі критики

Відомий у минулому воротар "Арсеналу" та збірної Англії Девід Сімен вказав на персональні помилки українського захисника. За словами експерта, Зінченко надто часто помиляється під час передач. Це призводить до перехоплення м'яча суперниками, після чого біля воріт "канонірів" виникають небезпечні моменти.

"Помилки Зінченка вже починають дратувати. У грі з "Астон Віллою" він знову втрачав м'яч. Таких помилок не можна допускати", — заявив Сімен.

У сезоні 2023/2024 Зінченко зіграв за "Арсенал" 33 матчі у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

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Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.

спорт
футбол
Олександр Зінченко
Англійська Прем'єр-ліга
Арсенал

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