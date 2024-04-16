Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись

Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/Carl Recine

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп влітку достроково піде у відставку. Німецький наставник збирався рік відпочити від футболу, але ці плани можуть не здійснитись.

Клопп може отримати пропозицію про роботу, про яку він колись мріяв, повідомляє Mirror.

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Клопп залишає "Ліверпуль" наприкінці сезону, і його часто пов'язують із роботою у збірній Німеччини. Юрген провів як наставник "червоних" вісім років, і в останні місяці говорив про втому і необхідність взяти паузу в кар'єрі. Іронічно, що саме зараз 56-річний тренер може отримати пропозицію про роботу, яку він мріяв.

Клопп та Макаллістер під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Клопп замінить Нагельсманна

Збірна Німеччини готується до Євро-2024, що пройде у країні з 14 червня по 14 липня. Команду очолює Юліан Нагельсман, але останнім часом навколо майбутнього 36-річного тренера з'явилося багато чуток. Контракт молодого спеціаліста діє до 31 липня. Федерація футболу хоче продовжити угоду, але сам Нагельсман не впевнений, що погодиться на це.

Останнім часом Нагельсманна посилено сватають на посаду головного тренера "Баварії", яка звільнила Юліана минулого року. Мюнхенці визнали помилкою те рішення і хочуть повернути фахівця. Також на нього претендують декілька команд англійської Прем’єр-ліги.

Імовірно, що після Євро-2024 збірна Німеччини залишиться без головного тренера. Німецька футбольна спілка зробить все, щоб отримати згоду очолити Бундестім від Юргена Клоппа.

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