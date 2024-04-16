Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться

Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/Carl Recine

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп летом досрочно уйдет в отставку. Немецкий наставник собирался год отдохнуть от футбола, но эти планы могут не осуществиться.

Клопп может получить предложение о работе, о которой он когда-то мечтал, сообщает Mirror.

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Клопп покинет "Ливерпуль" в конце сезона, но его часто связывают с работой в сборной Германии. Юрген провел в качестве наставника "красных" восемь лет, и в последние месяцы говорил об усталости и необходимости взять паузу в карьере. Иронично, что именно сейчас 56-летний тренер может получить предложение, о котором давно мечтал.

Клопп и Макаллистер во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine

Клопп заменит Нагельсманна

Сборная Германии готовится к Евро-2024, которое пройдет в стране с 14 июня по 14 июля. Команду возглавляет Юлиан Нагельсман, но в последнее время вокруг будущего 36-летнего тренера появилось множество слухов. Контракт молодого специалиста действует до 31 июля. Федерация футбола хочет продлить соглашение, но сам Нагельсман не уверен, что согласится на это.

В последнее время Нагельсманна усиленно сватают на должность главного тренера "Баварии", которая уволила Юлиана в прошлом году. Мюнхенцы сочли ошибкой это решение и хотят вернуть специалиста. Также на него претендуют несколько команд английской Премьер-лиги.

Вероятно, после Евро-2024 сборная Германии останется без главного тренера. Немецкий футбольный союз сделает все, чтобы получить согласие возглавить Бундестим от Юргена Клоппа.

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