Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время возобновит карьеру. Румынский специалист уже выбрал новый клуб.
Луческу вернется в чемпионат, который ему хорошо знаком, сообщает iAM SPORT.
Мирча Луческу станет пятым тренером турецкого "Бешикташа" за сезон. Накануне руководство клуба уволило португальского специалиста Фернанду Сантуша, который продержался на этом посту чуть больше трех месяцев.
Новый вызов для Луческу
В сезоне 2023/2024 "Бешикташ" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции по итогам 32 туров. Стамбульская команда отстает от лидера, которым является "Фенербахче", на 37 очков.
Руководство "Бешикташа" договорилось с Мирчей Луческу о том, что 78-летний тренер будет работать с командой до конца нынешнего сезона. В случае, если стороны останутся довольны сотрудничеством, контракт может быть продлен.
Мирча Луческу не работал со времен отставки из киевского "Динамо" в ноябре 2023 года. Румынский тренер уже работал с "Бешикташем" с 2002 по 2024 годы. Он выиграл с клубом чемпионат Турции по итогам сезона 2002/2003.
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