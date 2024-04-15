Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб

Мирча Луческу во время работы в "Динамо" Киев. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время возобновит карьеру. Румынский специалист уже выбрал новый клуб.

Луческу вернется в чемпионат, который ему хорошо знаком, сообщает iAM SPORT.

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Мирча Луческу станет пятым тренером турецкого "Бешикташа" за сезон. Накануне руководство клуба уволило португальского специалиста Фернанду Сантуша, который продержался на этом посту чуть больше трех месяцев.

Луческу и Цыганков в "Динамо". Фото: УНИАН

Новый вызов для Луческу

В сезоне 2023/2024 "Бешикташ" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции по итогам 32 туров. Стамбульская команда отстает от лидера, которым является "Фенербахче", на 37 очков.

Руководство "Бешикташа" договорилось с Мирчей Луческу о том, что 78-летний тренер будет работать с командой до конца нынешнего сезона. В случае, если стороны останутся довольны сотрудничеством, контракт может быть продлен.

Мирча Луческу не работал со времен отставки из киевского "Динамо" в ноябре 2023 года. Румынский тренер уже работал с "Бешикташем" с 2002 по 2024 годы. Он выиграл с клубом чемпионат Турции по итогам сезона 2002/2003.

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