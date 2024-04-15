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​​​​​​​Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся

15 апреля 2024 11:39
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче чемпионата Испании "Реал" обыграл "Мальорку" со счетом 1:0. В конце игры соперник имел возможность сравнять счет из-за ошибки украинского вратаря Андрея Лунина, но не попал по воротам.

По информации портала Planeta Real Madrid, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти лично обратился к Лунину после игры из-за этого эпизода.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Albert Gea

Что Анчелотти сказал Лунину

По информации источника, Анчелотти сказал Лунину, что у него чуть не случился инфаркт в эпизоде с ошибкой украинца.

"Я чуть не получил инфаркт в последний момент", — сказал Анчелотти Лунину.

На пресс-конференции Анчелотти лишь намекнул на этот момент, но не акцентировал на нем внимание.

"Часто случается так, что, если ты не забиваешь, тебя наказывают. На счастье, наша защита была очень надежной. Мы редко пропускали моменты. Нам следует избегать таких излишних потерь, потому что для нас, как и для всех остальных команд, тяжело возвращать мяч назад", — сказал Анчелотти.

В чемпионате Испании "Реал" занимает первую позицию и опережает "Барселону" на восемь очков, а "Жирону" на 13 баллов.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин ответил на предложение "Баварии". 

Украинский гигант Захожий стал чемпионом по боксу — видео нокаута.

Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)

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